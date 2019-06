Pedro Ramos preside amanhã à abertura das II Jornadas ‘Comunicação em Saúde’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside amanhã, 25 de Junho, à cerimónia de abertura da II Jornada ‘Comunicação em Saúde’, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A iniciativa do Serviço Social do Serviço de Saúde da RAM arranca às 9 horas e destina-se a todos os profissionais do SESARAM das várias áreas, de forma a “promover o debate e a reflexão em torno do processo da comunicação em Saúde, quer na relação, profissional de saúde-utente, quer no processo transcomunicacional entre os profissionais da equipa de saúde, com a convicção de que existe uma estreita relação da qualidade destes processos no bem-estar do cidadão-utente”, revela o SESARAM através de comunicado.

Realçada a relevância do processo comunicacional na humanização dos serviços de saúde, esta iniciativa pretende também “focalizar no desempenho dos profissionais de saúde, o contributo para a construção de uma acção comunicativa emancipadora junto do utente, enquanto imperativo ético, conforme plasmado nas orientações e documentos estratégicos do Ministério da Saúde e da DGS”, adianta a mesma nota.

O programa contempla a abordagem das temáticas: ‘Comunicação das Más Notícias: O papel da Saúde’ e ‘Intervenção no Processo de Luto: Estratégias Comunicacionais’.