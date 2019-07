Pedro Ramos na 3.ª edição do Hospital dos Pequeninos

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de abertura do Hospital dos Pequeninos, 3.ª edição, no dia 23 de Julho, às 10 horas, no Museu da Imprensa da Madeira, Câmara de Lobos.

O Hospital dos Pequeninos, desenvolvido pela EMSA (European Medical Students Association), consiste num projecto infantil para ajudar as crianças em idade escolar a perder o medo da visita ao médico e do contacto com outros profissionais de saúde. Trata-se de um hospital modelo em que as crianças poderão levar os seus brinquedos ‘doentes’ para serem tratados por futuros profissionais de saúde, das mais diversas áreas, num cenário descontraído e divertido que simula um hospital.

Esta é uma iniciativa da Associação Juvenil de Medicina da Madeira, AJEMED, em parceria com o Serviço Regional de Saúde, (SESARAM, E.P.E.), Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Direcção Regional de Juventude e Desporto e Direcção Regional de Educação.