Pedro Ramos evita alimentar conjecturas e diz que termina o mandato de “consciência tranquila”

O secretário regional da Saúde evitou responder se gostaria ou estaria disponível para continuar com a mesma pasta no próximo governo, mas disse que termina o mandato com a “consciência tranquila”. Pedro Ramos frisou um inquérito aos utentes feito por um órgão de comunicação social que indicava uma satisfação dos utentes a rondar os 80%”, seja como for o governante tem uma certeza de que “continuarei a estar ligado” ao sector justamente por ser médico de carreira, respondeu à margem da requalificação do centro de saúde do Jardim do Mar.

“Não devemos responder a esse tipo de pergunta. Vamos entrar num ciclo político novo, um ciclo com duas forças políticas onde tem havido reuniões e uma estratégia com objectivos sempre a pensar na população, portanto não tenho necessidade de responder a esse tipo de questões”, reagiu vincando ser necessário esperar pelas conclusões dos encontros entre social-democratas e centristas populares que ultimam um acordo político que será assinado esta terça-feira como Miguel Albuquerque anunciou esta manhã.