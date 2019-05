Pedro Ramos destaca “papel fundamental” dos psicólogos do SESARAM

O Secretário Regional da Saúde destacou hoje o “papel fundamental” dos psicólogos do SESARAM que têm procurado responder às necessidades da população, contribuindo para que a “resposta global seja positiva”.

“É impossível não reconhecer que os psicólogos da Madeira, em situações de excepção, têm tido um papel preponderante e primordial”, frisou Pedro Ramos, dando como exemplo o fatídico dia 17 de Abril, com o acidente do Caniço, que vitimou vários turistas alemães.

O Secretário, que falava na abertura do 1.º Encontro de Psicologia da Infância, na Escola Básica e Secundária de Machico, abordou a estratégia do Governo Regional que passa pela proximidade com a população, de forma a perceber quais as estratégias e soluções a apresentar.

Segundo o governante, os cuidados hospitalares estão já diferenciados, com o hospital a oferecer “todo o tipo de resposta” à população. As vias verdes têm diminuído a mortalidade e a aposta tem de ser nos cuidados primários e nas políticas saudáveis, onde inclui a criança e a área da psicologia dentro deste escalão etário.

Pedro Ramos salientou o grande investimento não só nas obras como nos recursos humanos, tendo garantido a entrada de mais psicólogos durante este ano no Serviço Regional de Saúde (SRS) e mais dois técnicos para o Centro de Desenvolvimento da Criança.

Através da proximidade, é possível conhecer a realidade do SRS e resolver os problemas. “Fizemos isso em relação aos professores e aos enfermeiros e faremos o mesmo em relação aos médicos, aos técnicos de diagnóstico e terapêutico e aos técnicos superiores de saúde”, referiu Pedro Ramos.