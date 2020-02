Pedro Fino e Jorge Carvalho visitam obras de execução do Polidesportivo na ‘Francisco Franco’

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita amanhã, dia 12 de Fevereiro, às 11h30, com o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, as obras de execução do Polidesportivo e Balneários na Escola Secundária Francisco Franco.

A Escola Secundária Francisco Franco, para além do edifício escolar, comportava várias instalações desportivas: um Pavilhão Gimnodesportivo, um Ginásio, um Polidesportivo ao ar livre e ainda uma zona com uma piscina (desactivada), um pequeno campo e um edifício de balneários. De forma a revitalizar esta zona, e porque os campos desportivos são cada vez mais utilizados, toda esta área está a ser reorganizada com a criação de um Polidesportivo descoberto com as dimensões regulamentares e respectivos balneários de apoio.

Esta obra deverá estar concluída em meados do próximo mês de Março e representa um investimento do Governo Regional de 198 990.00 euros (+ IVA).