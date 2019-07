Pedro Calado vista amanhã último dia da ExpoMadeira

O vice-presidente do Governo Regional visita amanhã a Expomadeira, a partir das 19 horas. Uma visita que acontece no último dia da feira, onde estão previstas várias actividades no stand do Governo Regional, como a apresentação de alguns dos projectos pioneiros da Empresa de Electricidade da Madeira.

Segundo nota da vice-presidência, entre as 18h00 e as 20 horas, estão previstas três sessões de esclarecimentos subordinadas aos temas: ‘Porto Santo Sustentável- Smart Fossil Free Island’; ‘Tarifário’ e ‘Projecto de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta’.

Além das explicações técnicas, serão apresentados vídeos sobre os projectos referidos.

A Loja do Cidadão vai divulgar igualmente amanhã, 14 de Julho, na Expomadeira, alguma informação sobre os serviços de que dispõe nomeadamente, o atendimento ao público e a apresentação das mais-valias do seu novo site.

Estão também previstos esclarecimentos sobre o programa ‘Inicie+’, a cargo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial. A Direcção Regional de Economia e Transportes abordará os passes sociais, bem como a promoção da Robótica – Brava Valley.

Além da oferta de bilhetes para visitar o Museu da Electricidade, haverá ainda degustação de Vinho Madeira, pelas 19 horas, promovido pelo Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira.

Para este último dia da feira, o stand do Governo Regional contará ainda com a actuação do Quarteto Sofia Almeida e degustação de alguns produtos da Casa Santo António e de Gin Canning.