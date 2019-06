Pedro Calado incentiva empresários a “aproveitarem o bom momento da economia regional”

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional visitou, esta manhã, a empresa de carpintaria MadeiraCriativa, instalada no Parque Empresarial da Ribeira Brava, tendo destacado os efeitos do bom momento que atravessa a economia regional.

Segundo Pedro Calado, a MadeiraCriativa “é um dos exemplos de uma empresa que está em crescimento, fruto não apenas dos apoios e incentivos que o Governo Regional, através do IDE, tem concedido, nomeadamente, com as ajudas do Sistema de Incentivos ao Funcionamento, mas também pelo facto de a empresa estar a saber aproveitar o bom momento económico que se sente na Região”.

Actualmente com 26 colaboradores, a empresa possui um leque importante de clientes o que aumenta o grau de responsabilidade, nomeadamente, na qualidade do produto final e do serviço prestado, conforme referiu o empresário durante a visita do vice-presidente às instalações da empresa, situada na freguesia do Campanário.

O governante aproveitou para felicitar os bons resultados que a empresa tem registado e elogiou também o “sentido de oportunidade da empresa e a prudência quanto aos investimentos que se prepara para fazer no futuro, em função também da disponibilidade financeira”.

Por isso, desafiou o empresário a “estar atento às oportunidades, não apenas em termos de mercado e de potenciais negócios que possam surgir, mas também no aproveitamento dos apoios do Governo Regional e da União Europeia, disponíveis para o investimento”.