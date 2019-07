Bom dia ilustres leitoras e leitores. O assunto que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira, dia 21 de Julho, dá conta que as pedreiras na Madeira ficam com mais de metade do basalto que extraem.

Esta é uma das conclusões do estudo inédito da Direcção Regional de Estatística, sobre a indústria extractiva, onde pode ficar a saber que 36 mil toneladas de pedra retiradas à natureza em 2017 foram para “autoconsumo” das empresas que se dedicam à actividade de extracção.

Das pedreiras para o relvado as novas leis de jogo vão dar que falar. Há alterações na interpretação sobre bola na mão ou mão na bola, sobre cartões amarelos e vermelhos, livres, pontapés de baliza e ainda festejos. Conheça o que vai mudar.

Já em termos culturais o destaque vai para a presença da dupla mundial Vini Vici, que vem à Madeira a 16 de Novembro. DJs são cabeças-de-cartaz do ‘Winter Fest’, em Água de Pena, para celebrar o aniversário do Café do Teatro. Já pelo Parque de Santa Catarina, o Summer Opening 2019 registou 15 mil espectadores em três dias na “melhor edição de sempre”.

‘22 milhões de euros em meio ano para medicamentos’ e ‘Campanha de Verão ‘caça’ cocaína, heroína e haxixe’ são as restantes chamadas de primeira capa.

