Pedido de Cafôfo já chegou à Secretaria

O secretário regional da Educação confirmou há pouco que efectivamente já deu entrada na Secretaria o pedido de Paulo Cafôfo para uma licença sem vencimento. O documento será agora analisado e deferido ou indeferido, depois de ouvida também a direcção da Escola de 2.º e 3.º Ciclos do Campanário, a que o actual presidente da Câmara Municipal do Funchal está vinculado,

Jorge Carvalho garantiu que o tratamento será idêntico ao dado a outros pedidos da mesma natureza.

Paulo Cafôfo anunciou que vai deixar o cargo na próxima quinta-feira para se dedicar à campanha para as Eleições Regionais. Se não for aceite o pedido, terá de se dedicar apenas no tempo livre.