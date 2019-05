A “falta de palavra” de Paulo Cafôfo desde que tomou posse como presidente da Câmara Municipal do Funchal não deve ser esquecida neste momento da saída, entende Rubina Leal, vereadora do PSD na Câmara, que vê a saída na próxima quinta-feira, anunciada esta manhã manchete do DIÁRIO, como pecando por tardia.

A vereadora recorda que Paulo Cafôfo deu a sua palavra é que iria cumprir o mandato até ao fim e não está a cumprir; que depois disse que sairia quando fossem marcadas as datas das eleições e não saiu. E por isso quer ver se vai realmente cumprir e sair na quinta-feira. “Temos um presidente sem palavra”

O também candidato a presidente do Governo pelo PS, acusa a representante do PSD na CMF, “tem estado na Câmara, mas tem sido um presidente completamente ausente, que tem deixado a cidade ao abandono”. Rubina Leal diz que o que Paulo Cafôfo tem feito ao longo deste tempo é andar em campanha eleitoral. “Peca por tardia esta saída e espero que cumpra”.

Rubina entende que Paulo Cafôfo abandonou a cidade ao longo do tempo e que a meta do actual presidente “nunca foi a cidade do Funchal”. “A população escolheu uma pessoa, e afinal tem outra”, recordou.