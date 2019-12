PCP quer aumento geral dos salários para todos os trabalhadores

O PCP realizou hoje uma jornada de contacto com os trabalhadores da Região para abordar a necessidade de garantir o aumento geral dos salários. No final da acção política junto ao Centro Comercial “La Vie” o dirigente comunista, Ricardo Lume assumiu que “a luta dos trabalhadores e a acção do PCP nos últimos anos, travou e impediu retrocessos e alcançou avanços com a defesa, reposição e conquista de direitos. Mas os grandes interesses económicos com a sua natureza exploradora, procuram sempre aumentar os lucros à custa dos trabalhadores e pôr em causa os seus direitos”.

Para o PCP, a distribuição do rendimento “é profundamente injusta, com os salários em níveis muito baixos, o que se expressa no risco de pobreza em que se incluem muitos que trabalham a tempo inteiro, mas não têm a remuneração que lhes permita fazer face às despesas básicas familiares”. “O salário mínimo nacional, apesar dos aumentos verificados, continua a ser muito baixo”, disse ainda Ricardo Lume, afirmando que o aumento do salário mínimo regional para 650,88 euros em 2020” é claramente insuficiente e o patronato toma esse baixo valor como referência para travar o aumento do conjunto dos salários”.

O PCP considera que não só é possível como necessário” garantir o aumento geral dos salários tendo por base um acréscimo de 90 euros mensais para cada trabalhador em 2020, assim como garantir o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros, com um acréscimo de 7,5% no salário mínimo a praticar na Região”.