PCP apoia greve da Administração Pública marcada para amanhã

O PCP mostra-se solidário com a luta dos trabalhadores da Administração Pública que esperam por um aumento salarial na ordem dos 90 euros mensais. Uma reivindicação que deriva do facto de não haver aumentos salariais há 10 anos e que tem resultado no empobrecimento generalizado dos trabalhadores, com perdas do poder de compra superiores a 20%, e falta de progressão nas carreiras da Administração Pública, levando à marcação de uma jornada de luta esta sexta-feira, 31 de Janeiro.

“É inaceitável que no País e na Região exista uma política de desvalorização dos rendimentos dos trabalhadores, não garantindo a actualização anual dos salários. Não é aceitável que trabalhadores com mais de 20 ou 30 anos de serviço na Administração Pública, ganhem o mesmo salário que os que hoje iniciam funções”, alerta o PCP, referindo que tendo em conta esta “injusta realidade”, os sindicatos representativos dos trabalhadores da Administração Pública agendaram para amanhã, 31 de Janeiro, uma jornada de luta com algumas reivindicações, nomeadamente, o aumento salarial de pelo menos 90€ mensais, para todos os trabalhadores da administração pública e a imediata correcção da tabela remuneratória única.

“O PCP solidariza-se com a luta dos trabalhadores da Administração Pública e saúda os Sindicatos da Administração Pública, dos Professores, Enfermeiros e dos Médicos” apelando aos trabalhadores para que “adiram massivamente à jornada de luta” reivindicativa.