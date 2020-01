Paulo Neves fala em “crescimento decepcionante” da economia portuguesa e defende importância do CINM

“Quando o Sr. Ministro fica satisfeito com crescimentos económicos que não chegam aos 2% ao ano é absolutamente decepcionante, até porque sabe, tão bem quanto eu, que, nem daqui a 100 anos, chegamos à média comunitária com estes números”.

A afirmação é do deputado social-democrata Paulo Neves que, ontem, aquando da audição parlamentar ao Ministro da Economia – no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2020 – fez questão de acusar o Governo da República de apresentar “resultados decepcionantes e insuficientes” quanto ao crescimento da economia portuguesa. Resultados estes que, a seu ver, revelam “falta de ambição quanto ao futuro”.

Durante a sua intervenção, Paulo Neves aproveitou ainda para sensibilizar o Ministro da Economia relativamente à “importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira e do Registo Internacional de Navios da Madeira”.

“Estamos a falar de dois projectos de enorme sucesso não só na Madeira, mas, sobretudo, em Portugal e, no caso do Registo Internacional de Navios, já estamos a falar do terceiro maior da Europa”, sublinhou, na ocasião, o deputado madeirense, realçando que, “se o Governo da República tem vindo a afirmar que Portugal precisa de grandes projectos que alavanquem a economia nacional, nada melhor do que apostar nestes dois projectos”.

O tema das exportações fez, ainda, parte da interpelação de Paulo Neves, área na qual também lançou o apelo para que “exista não só maior atenção como maior promoção, por parte do Governo Central”.