Paulo Falé pergunta se não existe vontade de defender os interesses da população

Paulo Falé, da Capitania do Porto do Funchal e nadador-salvador formador, reagiu à notícia publicada na edição de hoje do DIÁRIO, dia 29 de Junho, sobre a praia do Areeiro continuar sem nadadores salvadores e ‘não vigiada’.

“Sem comentários é o título dado pelo responsável pela concessão. Ainda estão presentes na minha memória, os inícios de Época Balnear sempre em ansiedade do risco da praia do Areeiro, que ficava sempre para último na assistência a banhistas, quando tinha nadadores salvadores. Após alguma turbulência inicial no projecto apresentado pelo concessionário, fruto de questões que ultrapassam a assistência a banhistas, a praia do Areeiro, conhecida também como Orca Praia, passou a ter vigilância e até Bandeira Azul”, começou por escrever na sua página de Facebook.

E continuou: “Por anos fiquei feliz, sim para os que não sabem, a praia do Areeiro, a mais perigosa do Funchal, com factor de risco ‘Extremo’ passava a ter vigilância. Desculpem a minha permanente referência à avaliação de risco, mas assim não vamos lá. É pois com muita tristeza que leio esta notícia, não só pelo seu conteúdo mas pelo que representa. Será que não existe visão de serviço público, não existe vontade de defender os interesses da população e os restantes responsáveis pela assistência a banhistas no município não podem apresentar um plano integrado e salvar a Praia do Areeiro. Claro que não!”.

Além disso, refere que para si o título seria: “Praia de maior risco do Funchal fica sem vigilância!” e pergunta se “será que o valores de interesse público foram de férias”.

“Não temos vigilância no Areeiro, talvez os OCS consigam pesquisar o arquivo histórico da praia de maior quantificação de risco das designadas como praia de banhos”, concluiu.