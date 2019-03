Paulo Cafôfo inaugurou sede do Núcleo de Protecção Civil do Curral dos Romeiros

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, inaugurou este sábado, ao lado do Vereador da Proteção Civil Municipal, João Pedro Vieira, e do restante Executivo, a sede do Núcleo Local de Protecção Civil do Curral dos Romeiros, na freguesia do Monte, que fica instalado na antiga escola do Curral dos Romeiros, reabilitada pela Autarquia para o efeito, num investimento de cerca de 44 mil euros.

Paulo Cafôfo enalteceu, na ocasião, “mais esta meta alcançada, logo na mesma semana em que os Núcleos Locais de Protecção Civil do Funchal foram seleccionados como finalistas do Prémio de Boas Práticas de Participação 2018, promovido pela Rede de Autarquias Participativas.” Trata-se de um prémio nacional, cuja votação final irá decorrer a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de Março, e até 26 de Abril, na página http://www.portugalparticipa.pt/, tendo o Presidente apelado ao voto de toda a população.

Os Núcleos Locais de Protecção Civil têm vindo a ser operacionalizados pelo Executivo liderado por Paulo Cafôfo desde 2017. “Estes são uma das novas abordagens para garantir a protecção de pessoas e bens nas Zonas Altas do concelho, dotando os cidadãos comuns de meios para saber comportar-se numa primeira resposta a situações de catástrofe”, explicou o Presidente, recordando que o Núcleo do Curral dos Romeiros foi o primeiro a ter o seu próprio kit, entregue por Paulo Cafôfo no Verão de 2017.

O Presidente acrescentou que “a receptividade da população do Curral dos Romeiros foi sempre notável desde a primeira hora e este tipo de participação activa da comunidade na mitigação do risco, além de aumentar a eficiência dos mecanismos de prevenção municipais, contribui para a monitorização dos fatores de perigo, reduzindo o risco existente e promovendo a construção de um município mais resiliente”, concluiu.

Na próxima semana, a Protecção Civil Municipal continuará na ordem do dia, uma vez que na sexta-feira, dia 22 de março, terá lugar a cerimónia de Juramento de Fidelidade dos 30 recrutas que irão ingressar no quadro de carreira dos Bombeiros Sapadores do Funchal, numa ocasião em que serão apresentadas, ainda, as três novas viaturas pesadas adquiridas pelo Município para o combate a incêndios, num investimento de 860 mil euros.