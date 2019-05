Paulo Cafôfo está nas mãos do Governo Regional, uma vez que cabe ao secretário da Educação, Jorge Carvalho, autorizar ou não o político a dedicar-se exclusivamente à campanha relativa às Regionais de 22 de Setembro próximo.

Como revela o DIÁRIO, na sua edição de hoje, Paulo Cafôfo vai renunciar ao mandato como Presidente da Câmara do Funchal esta semana, despedindo-se na próxima quinta-feira, na habitual reunião camarária. O candidato do PS-M às eleições de 22 de Setembro quer dedicar-se, em exclusivo, à campanha.

Só que, como pertence ao quadro da escola do Campanário, terá que voltar à base, a menos que lhe seja concedida licença sem vencimento, solicitada já esta manhã pelo autarca à tutela.

Se a autorização não for concedida, Cafôfo terá que apresentar-se na próxima segunda-feira na escola de onde saiu, quando venceu pela primeira vez as Autárquicas em 2013. E se assim for, só poderá dedicar-se à campanha nas horas vagas. Um assunto para seguir ao longo da jornada informativa de hoje.