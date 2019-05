Paula Cabaço destaca investimento no sector do turismo

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço,esteve na abertura do Programa Advance de Gestão, organizado pelo Banco Santander, que decorre até quarta-feira, subordinado à temática do Turismo

Sublinhando a importância da banca, enquanto parceira dos investimentos, Paula Cabaço fez questão de referir que é também graças a estas parcerias que muitas ideias empresariais têm vindo a surgir no mercado regional, mantendo e criando postos de trabalho.

“É graças a este trabalho conjunto que a nossa economia cresce há 68 meses consecutivos, que nascem novas apostas de negócio, ao mesmo tempo que outras se consolidam no mercado, e que temos a taxa de desemprego mais baixa desde há uma década, evolução positiva que é também visível no sector do turismo”, disse a governante.

A par dos novos empreendimentos turísticos que irão nascer no mercado, importa ter em conta que “desde 2015 até agora, mais de 25% do nosso parque hoteleiro foi alvo de requalificação, num esforço de melhoria que é de reconhecer porque se reflecte a favor do todo”.

“Para um sector que representa, actualmente, 16,7% do emprego, a que correspondem cerca de 20.000 postos de trabalho, este investimento em continuidade e com confiança é, de facto, fundamental”, sublinhou.