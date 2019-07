Património nas Cruzes foi “levado” pela cota 40 há 23 anos

Há 23 anos, as obras da Cota 40 foram capa do DIÁRIO. O caso foi classificado como “um atentado contra o património regional”, uma vez que as obras iriam ‘levar à frente’ parte de um imóvel que remonta ao século XVI.

Por lei ninguém podia mexer naquela zona mas o presidente da Câmara esclareceu que o património seria defendido.

A edição de 4 de Julho de 1996 dava conta ainda de que a Polícia Judiciária havia detido um indivíduo que estava a fazer circular notas falsas de dez mil escudos pela cidade do Funchal.

As notas eram fabricadas numa fotocopiadora a cores e foram detectadas num estabelecimento nas imediações do Bom Jesus.