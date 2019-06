Passagem do testemunho da presidência do Rotary Club acontece sexta-feira

Sérgio Vieira, presidente do Rotary Club Machico Santa Cruz (RCMSC) cessa funções e passa o testemunho ao novo presidente eleito, António Trindade.

Como acontece todos os anos (uma vez que os mandatos de presidente e do seu conselho directivo do club são anuais) irá realizar-se na próxima sexta-feira (dia 28 de Junho), pelas 20 horas, no Hotel Four Views Oasis, no Caniço de Baixo, o jantar festivo de transmissão de tarefas do RCMSC.