Passageiros para a Madeira de porta em porta no aeroporto de Lisboa

Os passageiros do voo TP 1685, que devia sair de Lisboa às 10h55 de hoje, foram obrigados a apresentar-se em cinco portas de embarque distintas, antes de terem ordem para se dirigirem ao avião da TAP.

Como se não bastasse o atraso do voo, alegadamente por causa dos condicionalismos decorrentes das más condições meteorológicas no aeroporto de Lisboa, foi necessário estar em forma para dar resposta às sucessivas informações da TAP.

A primeira porta foi a 24. Seguiu-se um ‘S’ sem número o que levou muita gente a perder-se. Depois a 14, a que se seguiu a 22A e por fim a 20. “Foi uma autêntica maratona. Esta semana não preciso de ir mais ao ginásio”, confidenciou ao DIÁRIO uma passageira a bordo do autocarro que a leva ao avião. Um outro, habitual cliente da companhia, assegura que esta “brincadeira” repete-se com frequência e promete agir em conformidade, mesmo que já tenha perdido uns quilos.

O voo devia chegar ao aeroporto da Madeira às 12h40 mas a esta hora ainda nem saiu de Lisboa. A descolagem do A320 da TAP está prevista para as 12h40, ou seja, para hora em que deviam estar a chegar ao destino. Mas atendendo a que a pontualidade nesta altura do ano não é fiável é previsível que o atraso seja maior.

Devido a estes constrangimentos, as saídas da TAP da Madeira com destino a Lisboa, no TP 1692 e no TP 1696, estão também atrasadas.