Parlamento regional vai debater receitas do IRC e avaliação dos professores

A sessão plenária de amanhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, tem uma ordem de trabalhos que começa com a discussão de uma proposta de lei, do PSD, ‘Pelo direito das Regiões Autónomas á receita de IRC dos rendimentos obtidos no seu território’.

Da agenda também faz parte um projecto de resolução, apresentado pelo PS, para eliminação das quotas no processo de avaliação dos professores.

O PCP apresenta um projecto de decreto legislativo que defende a gratuitidade dos manuais escolares e recursos didáctico-pedagógicos na escolaridade obrigatória.

Nesta sessão plenária também deverá ser discutido um voto de louvor (PSD) ao ex-secretário regional do Turismo e Cultura, João Carlos Abreu, pelo Prémio Lorenzi il Magnífico 2019.