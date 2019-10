Parlamento Europeu debate futuro do sector da banana das RUP

Várias associações produtoras de banana debatem o futuro do sector, esta semana, no Parlamento Europeu, em Bruxelas. A iniciativa é promovida por Cláudia Monteiro de Aguiar, conjuntamente com a associação europeia e as associações produtoras regionais representantes da Madeira, Canárias, Guadalupe e Martinica.

Para além da exposição ‘Sabores Exóticos Europeus’, patente durante toda a semana no Parlamento e na estação de comboios da Gare do Luxemburgo, o ponto alto do encontro acontece, hoje (9 de Outubro), com o debate ‘Que Futuro para a Banana Europeia’, que contará com as intervenções do presidente da Associação de Produtores Europeus de Banana, Laurent de Meillac, e da apresentação de um relatório sobre a produção europeia, do Centro Francês de Pesquisa Agrícola para o Desenvolvimento Internacional.

Este evento promove os produtos agrícolas provenientes das Regiões Ultraperiféricas da UE, bem como o selo ‘marca RUP’, que assegura a qualidade dos produtos destas regiões.