Papa nomeia D. Tolentino Mendonça cardeal

O Papa Francisco acaba de anunciar a nomeação de D. Tolentino Mendonça como cardeal. A informação é avançada pela Renascença que aponta o dia 5 de Outubro como a data da cerimónia, a realizar-se no Vaticano.

Recorde-se que o arcebispo português D. José Tolentino Mendonça é bibliotecário e arquivista da Santa Sé, passando agora a cardeal.

O consistório para a criação de 13 novos cardeais (10 eleitores) está marcado para 5 de outubro, no Vaticano.

Segundo a Renascença, o nome de D. José Tolentino Mendonça foi o segundo a ser anunciado, este domingo, após a recitação do Angelus, numa lista que inclui colaboradores directos do Papa e responsáveis de várias dioceses do mundo.

O arcebispo madeirense torna-se o sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado no actual pontificado; passa a ser o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício, logo após D. Dieudonné Nzapalainga, cardeal da República Centro-Africana, de 52 anos.