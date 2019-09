Pai de Cristiano Ronaldo assinalava hoje 66 anos

O pai de Cristiano Ronaldo, Dinis Aveiro, assinalava hoje 66 anos de idade caso ainda fosse vivo. Kátia Aveiro e Elma Aveiro fizeram questão, esta segunda-feira, de assinalar a efeméride nas redes sociais, dedicando algumas palavras ao madeirense que faleceu a 6 de Setembro de 2005, antes do filho ser eleito Melhor Jogador do Mundo pela primeira vez.

“Hoje aqui tu completarias mais um ano de vida. Farias 66 anos. Se tu conseguisses e quisesses voltar terias à tua espera uma dezena de netos que te conhecem tão bem entre outras coisas terias também tantas novidades e tantos motivos para aí sim ninguém te conseguir calar. És muito presente em nós pai, em cada canto e lugar o Dinis Aveiro lá está. Deixaste uma marca deixaste uma história. Faz a festa pai, cuida de tudo e mantém-te eterno, nós por aqui estamos bem, com saudades mas bem, vou continuar na ilusão de que tu vês tudo o que aqui se passa, que já conheces até a tua netinha mais nova, vou manter a tua foto no móvel do quarto, de lá só sai depois que te reencontrar, até lá pai cuida desde de cima de todos... feliz aniversário meu velho”, escreveu Kátia Aveiro na sua conta de Instagram.

Já Elma Aveiro também manifestou as saudades que sente do patriarca da família. “Queria te dizer que todos os dias da minha vida penso em ti. Quero também que saibas que tou bem e os manos, netos e a mãe. No meu coração só está saudade que me pesa, mas de resto eu estou vivendo e estou mais feliz querido pai... Amo-te e te amarei até ao dia que eu for ter contigo, amor da minha vida. Saudades, saudades, amor que jamais morrerá dentro de mim (PAI) amo-te, amo-te”, referiu a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo.