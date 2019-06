Padre Martins Júnior enaltece decisão célere de D. Nuno Brás

“Um homem de decisões” céleres surpreendeu o padre Martins Júnior, que ontem viu D. Nuno Brás revogar a suspensão ‘a divinis’ decretada em Julho de 1977, por D. Francisco Santana

Martins Júnior foi entrevistado há instantes por António Macedo Ferreira, conversa que pode ouvir no noticiário regional da 13 horas na TSF-Madeira.

Ontem o bispo do Funchal, D. Nuno Brás considerou que “as razões primeiras que levaram à aplicação e manutenção dessa pena deixaram de existir” e que por isso “decidiu revogar a referida pena de suspensão”, assumiu, numa nota divulgada no ‘site’ da diocese do Funchal.