Padre José Luís Rodrigues: “Só não me ‘tocou’ quem nunca quis”

O padre José Luís Rodrigues, pároco de São Roque, não ficou indiferente à notícia do DIÁRIO sobre o facto de haver padres que se mantêm durante mais de 20 anos na mesma paróquia, contrariando aquilo que é a regra geral das nomeações pastoriais.

“Estou na lista dos ditos ‘intocáveis’”, declarou o sacerdote, na sua página do Facebook, juntando uma fotografia da capa do nosso jornal com o título “padres ‘intocáveis’ nas paróquias”: projectos sociais adiam mobilidade pela Diocese do Funchal”.

“Só não me ‘tocou’ quem nunca quis e não ‘toca’ agora quem mesmo não quiser”, escreveu o sacerdote, ele que foi um dos párocos presentes na cerimónia eucarística na Ribeira Seca em honra do Santíssimo Sacramento, que assinala o regresso histórico de um bispo àquela paróquia do concelho de Machico ao fim de 42 anos.