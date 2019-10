Outubro arranca com poucas nuvens na Madeira

Neste primeiro dia de Outubro, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são de céu pouco nublado para toda a ilha da Madeira e alguns períodos de maior nebulosidade na Costa Norte e no Porto Santo.

Já o vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) de leste/nordeste.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 23ºC