Outono a lembrar o Verão com termómetros a apontar para 26ºC de máxima

O Outono está com dificuldades em chegar e hoje, apensar de estar previsto muitas nuvens, possibilidade de chuva nas vertentes Norte e terras altas e vento fraco, que são as previsões para hoje para o Arquipélago, as temperaturas ainda lembram os dias de Verão. No Funchal a chuva não deverá cair, mas o céu estará igualmente bastante cinzento em alguns períodos. O vento vai resumir-se a uma brisa, soprando inferior a 15 km/h. O Funchal terá máxima de 24ºC. O Porto Santo chega aos 25ºC, mantendo as duas localidades 18ºC de mínima.

Se procura um local mais quente, o Lugar de Baixo na Ponta do Sol ou Machico deverão ser o seu destino, hoje com máxima de 26ºC. Santa Cruz, Câmara de Lobos, Ponta do Pargo, Porto Moniz e Santana chegam aos 24ºC, Caniçal e São Vicente aos 25ºC. As mínimas encontram-se entre os 16ºC e os 20ºC.

No mar a temperatura da água continua a 23ºC. Hoje na costa Norte com ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros a partir do final da tarde; e com ondas de Sudoeste com 1 a 1,5 metros na costa Sul, revela a meteorologista Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.