Ordem dos Enfermeiros proporciona informação sobre carreiras na Madeira

A Ordem dos Enfermeiros organizou, hoje, uma conferência intitulada ‘Perspectivas sobre a nova carreira de enfermagem’. Para o encontro convidou representantes de vários sindicatos, que tiveram oportunidade de falar aos cerca de 200 participantes sobre o que está em causa, no que respeita às carreiras profissionais e sobre o entendimento do que cada um dos sindicatos entende dever ser o caminho. Além de sindicatos, estiveram juristas, sendo o mas conhecido Garcia Pereira.

No final do encontro, Élvio Jesus explicou que a iniciativa da OE teve em conta que aqueles profissionais, no dia-a-dia, estão essencialmente preocupados com os doentes e menos com a informação sobre as carreiras. A conferência visou proporcionar-lhes uma oportunidade de melhor se informarem e tirarem as dívidas que tivessem.

Questionado sobre a ausência do sindicato dos Enfermeiros da Madeira, Élvio Jesus desproblematizou, dizendo que foi justificada, mas lamentou que não tivesse sido possível estar presente.