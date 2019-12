Ondulação forte coloca Madeira sob aviso ‘amarelo’ a partir de amanhã

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, neste primeiro fim-de-semana de Inverno o céu apresentará períodos de grande nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros fracos até ao início da manhã de sábado.

Já o vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h), predominando de Oeste, mas o grande destaque em termo meteorológicos vai para a agitação marítima que será mais intensa a partir de amanhã, colocando toda a costa da ilha da Madeira e Porto Santo sob aviso ‘amarelo’.

Na costa Norte da Ilha e no Porto, o aviso irá vigorar entre as 3 horas da madrugada de 22 de Dezembro, prolongando-se até às 21 horas deste domingo.

De acordo com informação da Capitania do Porto do Funchal, as ondas serão de Noroeste com 3 a 4 metros, diminuindo para 2,5 a 3,5 metros e aumentando para 4 a 5 metros durante a noite.

Na costa Sul, serão de Oeste/ Sudoeste, com 2 a 3 metros.

Face ao exposto, a Capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.