Olavo Câmara defendeu, ontem, a existência de uma terceira companhia aérea nas ligações entre a Madeira e Lisboa.

Durante a audição do ministro da Economia, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado, o deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, mostrou-se preocupado com o facto de os números do Turismo na Madeira não serem “nada animadores”, estando a Região a perder turistas e receitas.

“Não podemos olhar para este cenário de ânimo leve, nem deixar andar. É preciso intervenção, trabalho, acção e resultados para um sector que representa mais de 26% do PIB regional e mais de 30 mil postos de trabalho na Região”, advertiu, considerando que é necessário um trabalho conjunto dos governos da República e Regional para solucionar este problema.

Estando o Turismo relacionado também com os transportes, Olavo Câmara frisou ser importante “conseguir uma terceira companhia a operar entre Lisboa e a Madeira”, seja a Ryanair, a Transavia, uma companhia low cost, ou outra. Tal como explicou, esta não é só uma solução que atalha os problemas do turismo, mas também “a forma de resolver o problema de mobilidade dos madeirenses e baixar os preços das ligações”, já que só com concorrência isso é possível.

O parlamentar afiança que o PS se distingue bem do PSD. “Nós queremos mesmo resolver este problema”, ao passo que “o PSD anda atrás de polémicas, quer aparecer nos jornais e repetir os mesmos argumentos ano após ano, esquecendo-se que o que se repete ano após ano é mesmo a perda do número de lugares e de companhas aéreas que operam para a Madeira”.

Adiantou ainda que o que se repete ano após ano é “a incapacidade de o Governo Regional resolver este problema”, deixando claro que não aceita lições de quem privatizou a TAP e ficou à espera que esta salvaguardasse o interesse público e das Regiões Autónomas.

Olavo Câmara instou, por isso, o ministro da Economia sobre se será possível contar com o empenho do Ministério, da Secretaria de Estado do Turismo e do Turismo de Portugal na atracção de uma nova companhia para esta rota.

Nas respostas, a secretária de Estado do Turismo abordou estes desafios, dando conta da intenção do Executivo em incentivar ainda mais a concorrência, evitando rotas monopolistas e discriminando positivamente os operadores que queiram trabalhar rotas já existentes. A governante apontou a importância de trabalhar a conectividade aérea, frisando que isso será feito, quer no contexto do Algarve, quer no que toca à Madeira e aos Açores. Adiantou ainda que o Governo da República está a trabalhar de uma forma muito próxima com as secretarias regionais dos Açores e da Madeira para encontrar soluções para estes desafios.