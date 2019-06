Obras sobre a Consulta Externa do Hospital Dr. Nélio Mendonça avançam dentro de 15 dias

As obras de conclusão da construção de uma unidade de internamento sobre as consultas externas do Hospital Dr. Nélio Mendonça devem avançar dentre de 15 dias. Essa é a expectactiva da presidente do Conselho de Administração do SESARAM, que a revelou durante uma visita às obras do exterior do Hospital dos Marmeleiros. Tomásia Alves disse que a obra está em fase de adjudicação.

Sobre a intervenção nos Marmeleiros, a cargo da Secretaria dos Equipamentos e Infra-estruturas, foi dito que está a um mês do seu final e que, no último Conselho de Governo foi autorizado o lançamento do procedimento para a obras de requalificação do interior.

A fase exterior, que agora finda, custou cerca de 800 mil euros acrescidos de IVA. O procedimento contratual para s obras interiores terá um valor base de 1,5 milhões de euros. É de antever que o custo venha a ser ligeiramente mais baixo, devido ao facto de se antever que existam vários concorrentes.