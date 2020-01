O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 30 de Janeiro, as obras, em curso, de recuperação dos tectos mudéjares da Sé do Funchal.

A empreitada representa um investimento elegível na ordem dos 1,16 milhões de euros (com o FEDER a comparticipar em 987.043,80 euros e o Orçamento Regional em 174.184,20 euros) e tem uma duração prevista de 16 meses, pelo que “deverá estar concluída em meados do próximo ano”, revela uma nota do executivo à imprensa.

Os tectos da nave central, naves laterais e transeptos em estilo mudéjar da Igreja da Sá são considerados únicos em Portugal, com esta dimensão e características.

A nave central, as laterais e o transepto são cobertos por um tecto de alfarge, de estilo mudéjar (de tradição artística islâmica), em madeira de cedro da ilha, decorado em tons avermelhados, acastanhados, azuis, brancos e dourados. De perfil rectangular (naves) e oitavado (transepto), ambos são lavrados com entrelaçados geométricos, rosetas, estalactites e pingentes.

Actualmente são visíveis nestes tectos mudanças de cor devido a sujidades acumuladas e aplicações de camadas de vernizes e óleos sobre as superfícies e a gordura e fumos de ceras das velas queimadas ao longo de anos.

A entrada de águas pontuais pelas coberturas (situação entretanto resolvida, numa intervenção nas coberturas realizada em 2007) e a humidade acumulada também causaram graves problemas, sobretudo nos madeiramentos do suporte.

Assim sendo, a obra contempla os seguintes trabalhos: “a montagem, desmontagem e aluguer de andaimes e do estaleiro; a consolidação das madeiras do suporte; a consolidação e fixação da policromia e douramento; a limpeza da superfície policroma e douramento; o preenchimento e nivelamento de lacunas da camada cromática; a integração cromática; a aplicação de camada de protecção final; a reparação do reboco e caiação das paredes interiores da igreja”, precisa o Governo Regional.

O executivo madeirense ressalva que “na intervenção de conservação e restauro serão adoptados conceitos de intervenção mínima, respeito integral pelos materiais originais e utilização de materiais compatíveis com os que compõem o original”.

Paralelamente às acções de restauro, serão igualmente remodeladas a rede eléctrica e a iluminação.

Como memória futura, será ainda realizado um acompanhamento exaustivo da intervenção, em fotografia e vídeo, para a produção de um documentário e de um livro sobre a mesma.