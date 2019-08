Obra de construção da via expresso entre a ribeira e o Arco de São Jorge é “muito importante”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou hoje a segunda fase da obra de construção do troço da via expresso entre a ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge, cujos trabalhos tiveram início na semana passada.

“Esta é uma obra que nós já retomamos, sendo que a primeira fase será a ligação entre o centro de São Jorge e a Ribeira de São Jorge à Ilha e irá ter um túnel de 1650 metros e uma ponte com 290 metros de extensão. A partir da rotunda que está sediada no centro de São Jorge, temos também a ligação em túnel de cerca de 1575 metros entre São Jorge e a Ribeira Funda. Além disso, irá existir uma ponte na Ribeira Funda que faz a ligação ao Arco de São Jorge numa extensão de 202 metros e um túnel de 1200 metros para ligar à zona dos poços, no Arco de São Jorge”, disse.

Albuquerque realçou que esta é uma “obra muito importante”, porque “vai significar em termos de via rápida a extensão de quase seis quilómetros”.

Esta segunda fase da obra está orçada em 14 milhões de euros e estará concluída num prazo de “933 dias”.