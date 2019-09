O processo de pagamento de impostos é contínuo e inacabado

O pagamento de impostos é uma maçada, disse, para começar, o actual administrador da SDM e antigo director regional dos Assuntos Fiscais, João Machado, que salientou que este é um processo contínuo e inacabado.

Reconhecendo que mesmo sendo dura, uma missão complicada, o seu conhecimento é, diga-se um dos problemas da administração pública e frisando que faltará alguma informação, maior abertura e flexibilidade.

Frisando que ao longo do tempo sempre procurou ter uma atitude mais aberta do que as normas da administração fiscal permitiam, acredita que conseguiu ter maior capacidade de justiça, explicando o imposto aos contribuintes, reforçando que a administração tributária não é uma organização sem rosto e com normas incompreensíveis, destacando que aos incumpridores, a justiça tarda, mas não falha, garantiu.

Refira-se que a Madeira gere uma administração fiscal regionalizada que é um “produto inacabado e em constante evolução”.