“Queremos continuar ao lado dos jovens porque acreditamos que o principal capital de investimento de uma terra são os jovens”. Palavras do vice-presidente da Câmara Muncipal da Calheta, Nuno Maciel, durante a sessão de abertura do Encontro Municipal de Juventude, a decorrer no auditório do Mudas, na Calheta.

“Isto não é um chavão político, não é um chavão partidário”, garantiu o autarca calhetense na abertura do evento que tem como mote ‘Acredita no teu projecto’.

“Acreditamos que todas as terras podem vencer mas a terra que tiver os seus jovens mais forte, mais capazes, essa terra vai chegar mais longe”, acentuou Nuno Maciel. “Nós não nos resignamos nem aceitamos que o futuro só está lá fora. Lá fora é uma opção. Lá fora deverá ser sempre uma opção, mas cá dentro nós acreditamos que há espaço para vencer, acreditamos que há espaço para criar”, proclamou Nuno Maciel na intervenção que fez na sessão de abertura, que começou com a interpretação de uma música pela voz de Micaela Setim, uma jovem natural da freguesia dos Prazeres.

Aproveitou a presença dos dois youtubers convidados – oradores no segundo painel -, Sirkazzio, youtuber com mais seguidores em Portugal, e Catarina Perez youtuber e apresentadora do canal Nickelodeon, por terem aceitado o convite para serem oradores neste Encontro Municipal de Juventude o que implicou “experimentar o nosso aeroporto, que é sempre uma experiência magnífica aterrar no nosso aeroporto. Não há outra experiência igual em termos de voo”, assegurou. A referência ao aeroporto serviu para pedir aos youtubers que levem um pouco desta vivência “disto que nós sentimos aqui. Do que é ser insular, do que isso também custa, para que às vezes aqueles que estão do outro lado percebam que o que se fala aqui em termos de mobilidade é muito mais do que um capricho, é uma necessidade, é alguma coisa que transtorna muito as nossas vidas”, rematou.