“ O Partido Socialista mostra hoje, mais do que nunca, que está preparado para fazer, que sabe fazer e que quer fazer”, garante Emanuel Câmara, presidente do PS Madeira, na abertura da conferência do Partido Socialista Europeu, a decorrer no Centro de Congressos da Madeira.

Subordinada ao tema das regiões ultraperiféricas, o debate vai centrar-se na importância das políticas de coesão na redução das desigualdades entre as diferentes regiões da União Europeia.

A “falar em português com sotaque madeirense”, Emanuel Câmara, assegurou que o seu Partido “assume-se de forma convicta como alternativa credível para governar os destinos da Madeira e do Porto Santo”.

Sobre as políticas de coesão, o líder socialista madeirenses exigiu que “as regiões ultraperiféricas devem ser cada vez menos onde as boas medidas demoram a chegar, aliás, onde tudo demora a chegar”, reclamou.

A iniciativa, que começou com meia hora de atraso, conta com vários oradores nacionais e internacionais, destacando-se a participação de: Paulo Cafôfo, Emanuel Câmara, Carlos Pereira, a eurodeputada Sara Cerdas e a candidata a deputada Marta Freitas. O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, e o eurodeputado Pedro Marques também estão presentes, assim como, a secretária-geral Adjunta do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes.

Esta iniciativa que surge num momento em que a União Europeia discute a forma de reformar e actualizar a política de coesão para o período após 2021, contará na sessão de encerramento, com a presença do secretário-geral do Partido, António Costa.