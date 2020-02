“O investimento no Património Cultural requer uma política de preservação, conservação”

O secretário regional de Turismo e Cultura marcou presença, esta segunda-feira, no encerramento da acção de formação ‘Gestão de Riscos em Património Cultural’, que decorreu no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira.

A acção de formação, direccionada para profissionais de museus, de arquivos, bibliotecas e da área do Património Cultural, trouxe à Madeira, um conjunto de especialistas nesta matéria.

Para Eduardo Jesus, a iniciativa, do Conselho Internacional de Museus (ICOM – Portugal) em parceria com a Direcção Regional da Cultura, revela-se de grande importância, já que permitiu aos participantes, “saber compreender quais os procedimentos mais adequados em emergência e conhecer em cada museu quais os conteúdos que têm prioridade nas situações mais exigentes”, numa Região que tem, ano após ano, aumentado substancialmente, o investimento no restauro, na preservação e na recuperação do património existente.

O secretário regional de Turismo e Cultura recordou o investimento realizado no passado recente, citando como exemplos, o restauro das peças de ourivesaria e abertura da Sala do Tesouro da Igreja Matriz de Machico, bem como a recuperação do Solar de São Cristóvão e Solar do Aposento, que são “ também exemplos do compromisso do Governo Regional na preservação cultural, permitindo à população dos diversos concelhos da Região, o acesso e fruição do património existente”.

Eduardo Jesus destacou também as obras de recuperação do Convento de Santa Clara e o restauro dos tectos mudéjares da Sé e salientou que “todo o investimento que se tem concretizado no Património Cultural, significa uma opção, mas requer uma política de preservação, conservação e cuidado na fruição deste legado da história”.