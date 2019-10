“O Governo Regional vai continuar a apoiar a Criamar”, disse Rita Andrade

O Complexo Desportivo do Bairro da Nazaré volta a ser palco de mais uma edição do ‘Criamar Street Football’ nos dias 19 e 20 de outubro.

São cerca de 300 crianças, integradas em 24 equipas que irão marcar presença nesta que é já a oitava edição do torneio.

Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, afirmou tratar-se de “um projecto de grande mérito, com uma dimensão crescente, ano após ano. Através destas novas experiências, estas crianças e jovens têm um sentimento de pertença na sociedade”, a governante endereçou ainda os parabéns à organização pelo “percurso exemplar que tem tido, ao longo da sua existência, na formação pessoal destas crianças e jovens”.

Por estas razões, “o Governo Regional vai continuar a apoiar a Criamar, pois estes projectos fazem toda a diferença”, concluiu.

De referir ainda que, no âmbito desta actividade organizada pela Criamar - Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, terá lugar no próximo sábado, dia 12 de Outubro, uma acção de formação, que contará com as intervenções do ex-internacional Hélder Postiga e do antigo treinador do Marítimo, Nelo Vingada, sob o tema: ‘Do Talento à Prática – Caminho de sucesso!’. Uma acção direccionada a treinadores, directores técnicos e encarregados de educação, que pretende abordar temas como a ética do desporto, a importância do treino no desenvolvimento dos talentos individuais, a motivação e foco dos atletas, entre outros.