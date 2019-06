O Bloco de Esquerda foi, esta manhã, ao porto do Caniçal defender a gestão pública desta infraestrutura estratégica, tendo referido que a ligação ferry ao continente também deve ser explorada por entidade pública.

Para Paulino Ascenção o porto do Caniçal é uma infraestrutura fundamental para a economia regional e dada a sua importância estratégica deve estar subordinada ao interesse público e não a interesses particulares. “Estando entregue a gestão de um privado o interesse deste prevalece sobre o interesse público”, disse.

“O favorecimento de interesses privados é a marca do PSD ao longo destes 40 anos. A mudança que a Madeira precisa é uma rutura com esta situação, é colocar o interesse público acima dos negócios privados e é esse o compromisso do Bloco de Esquerda”, acrescentou.

Disse ainda que “só com a gestão pública dos portos podemos esperar concorrência no transporte de carga, fretes mais baratos e uma descida do custo de vida na Madeira”.

“A ligação marítima de passageiros - o ferry - também é estratégica e deve ser assumida pelo sector público. O Armas demonstrou que é viável, tornou-se inviável por força dos obstáculos artificiais criados pelo governo regional: a subida das taxas portuárias e as restrições ao transporte de carga”, sustentou.

No seu entender, não faz sentido o Estado pagar 3 milhões e muito menos sentido faz pagar 12 milhões por ano.

“Os eleitos de Bloco de Esquerda não irão aprovar qualquer medida nesse sentido, não irão viabilizar um orçamento que preveja tal despesa nem um programa de governo”, concluiu.