“O campo de golfe da Ponta do Pargo é para avançar” adiantou Albuquerque

Na visita as obras levadas a cabo na Ponta do Pargo, o presidente do Governo Regional garantiu ainda que o campo de golfe nessa freguesia será uma realidade.

“O campo de golfe da Ponta do Pargo é para avançar” adiantou Miguel Albuquerque

O responsável do Executivo avançou que “vamos criar todas as condições para que isto seja uma terra de turismo, de excelência e de desenvolvimento.

Miguel Albuquerque frisou mesmo que essa obra “vai para a frente caso queiram, quer não queiram”.

Uma visita que fica também marcada pelas ‘parecenças’ à uma inauguração, onde houve direito a uma banda de música, um grupo de folclore e onde até antigos governantes compareceram à celebração.