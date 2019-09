Nuvens, aguaceiros fracos e radiação UV muito elevada marcam início de Setembro na Madeira

O arranque de Setembro na Madeira será marcado por nuvens em toda a ilha da Madeira e aguaceiros fracos sobretudo na costa Norte e no Porto Santo.

De resto, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo, dia 1 de Setembro, será marcado por vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, acrescido de uma pequena descida da temperatura máxima.

Apesar do tempo cinzento, a Madeira apresenta hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), enquanto que o Porto Santo estará hoje com risco elevado, sendo necessário precauções na exposição solar.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte com 1 a 1,5 metros,

passando a ondas de nordeste.

Costa Sul: Ondas de sul/sueste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC