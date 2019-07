Número de empresas de animação turística cresce 9%, em 2019

Na sequência dos contactos que tem vindo a estabelecer com o sector turístico regional, a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, visitou, ontem, duas empresas, a ‘Safe Away’ e a ‘Bendix Tours’.

Contactos que fazem parte da estratégia de proximidade que tem vindo a ser reforçada, junto dos diferentes agentes e parceiros privados de um sector que “conta com todos e cujo sucesso deriva, precisamente, de um trabalho conjunto, feito a vários níveis e em articulação” conforme fez questão de sublinhar, na ocasião, Paula Cabaço. Governante que destaca, neste ano de 2019 e até à data, o crescimento do número das empresas de animação turística, em cerca de 9%, numa prova da “vitalidade desta actividade”.

A ‘Safe Away’ desenvolve a sua actividade na área da animação turística e presta serviços, 24 horas por dia, sete dias por semana, no sector do turismo e na área da saúde, tendo para isso uma equipa de profissionais que inclui médicos, enfermeiros e terapeutas, acompanhando turistas que, embora de férias, precisam de cuidados de saúde. Um projecto “inovador”, conforme salientou Paula Cabaço.

Já a ‘Bendix Tours’, empresa marcadamente familiar e com largos anos de experiência, sobretudo no incoming, organiza programas e serviços com especial destaque para os ligados à natureza, gastronomia e cultura, estando, presentemente, a expandir a sua actividade no mercado de eventos e incentivos.