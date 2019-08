NRP Hidra chega esta sexta-feira ao Funchal

O NRP Hidra, afecto à Marinha Portuguesa, chega ao Funchal esta sexta-feira, para iniciar uma missão que se prolonga até ao próximo mês de Setembro. O navio, comandado pelo Segundo-tenente Diogo Miguel Simões Monteiro e com guarnição de 10 militares, apresenta-se como um reforço aos dispositivo naval da Região.

Tal como indica a Zona Marítima da Madeira, através de comunicado, o principal objectivo passa por assegurar a capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, mas também contribuir para o esforço do patrulhamento marítimo, apoiar a protecção civil regional em situações de catástrofe ou calamidade e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar.