Novo sistema de controlo de fugas de água permite ao Funchal poupança de 4,5 milhões de euros

O Vereador Rúben Abreu, que tem o pelouro das Águas e Saneamento Básico no Funchal, presidiu, esta manhã, à abertura da conferência promovida pela Autarquia, no âmbito da Semana Global pelo Clima,

Perante uma plateia jovem, Rúben Abreu recordou aquele que tem sido o trabalho do Município em matéria de sustentabilidade, “por exemplo nas políticas na gestão de resíduos, onde privilegiamos e premiamos a reciclagem, mais recentemente junto das escolas do 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, através do ecocartão, ou ainda na promoção da eficiência energética, através, por exemplo, da instalação de baterias de condensadores em edifícios públicos, que resultaram na redução da factura energética do Município na ordem das dezenas de milhares de euros anuais”, salientou.

Neste domínio, evidenciam-se as águas e o saneamento básico, “onde estamos actualmente a implementar um inovador sistema com vista ao controlo activo e monitorização de fugas, através de telegestão”, destacou, explicando que se trata de um projecto em fase-piloto e que permitirá ao Funchal “cumprir com a meta prevista no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR), estabelecida em 15% de perdas reais”.

Actualmente encontramo-nos nos 64%, pelo que no final do tempo de implementação e maturação do projecto, através do aumento da eficiência do sistema de abastecimento de água, poderemos atingir uma poupança anual de cerca de 4,5 milhões de euros. A sustentabilidade ambiental e financeira é definitivamente uma prioridade para este Executivo”, salientou.”

A conferência desta manhã foi o ponto alto das diversas actividades levadas a cabo pela Câmara Municipal do Funchal no âmbito da Semana Global pelo Clima, que decorre até amanhã, 27 de Setembro, dia em que o Município vai associar-se à campanha ‘Clean Up the World’, com uma acção alargada de limpeza promovida pelo Município em toda a cidade, desde a Baixa, e passando por escolas, bairros, ribeiras e praias, entre outros, a qual contará com o apoio dos serviços municipais, de entidades públicas e privadas e de centenas de voluntários.

Esta acção teve como convidados os peritos Rui Santos Silva, autor do projecto com vista ao controlo activo de fugas que a Autarquia está a implementar, e ainda Gustavo Silva, da parte do Observatório Oceânico da Madeira.