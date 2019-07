Novo centro de reprodução animal da Santa do Porto Moniz terá o nome de Carlos Dória

O líder do Governo Regional foi hoje à Feira Agropecuária, que se realiza na Santa do Porto Moniz, onde relembrou Carlos Dória, um homem ligado à pecuária que dinamizou e impulsionou esta feira durante largos anos.

Ciente de que é preciso “sentido de memória e de gratidão”, assim como “continuar a honrar a memória deste homem”, Miguel Albuquerque revelou que o novo centro de reprodução animal, sediado na Estação Zootécnica da Santa, que deverá ficar concluído no fim deste Verão, terá o nome de Carlos Dória, “como forma de honrar a memória deste grande homem ligado à pecuária e à história desta feira”.

De resto, o governante enalteceu o trabalho dos técnicos da Direcção Regional de Agricultura e destacou os números provisórios da agricultura regional, que serão divulgados na próxima semana, salientando uma “subida de 18% em 2018”, o que significa um “crescimento em todas as áreas da agricultura, com mais rendimento para os agricultores, melhor produção e melhor colocação no mercado”, frisou Miguel Albuquerque.