Novo centro da GESBA vai processar 100 toneladas de banana por dia

As instalações da GESBA, em São Martinho vão ter capacidade para processar 100 toneladas de banana por dia. Também será criada uma linha para produção biológica. Esta é a notícia que faz a manchete da edição de hoje do Diário de Notícias.

Uma edição em que também é destacado o facto de o hotel para clientes LGBT ter mais 16 camas do que estava inicialmente previsto.

Esta tarde decorre a segunda reunião do grupo de trabalho, com elementos do PSD e do CDS que está a preparar o documento orientador do acordo para um governo de coligação.

O Banco Europeu de Investimentos vai aceder o pedido de crédito da Região e atribuir 150 milhões de euros para a obra do novo hospital, mas ainda falta a decisão final.

Na primeira página, destaque também para um engenheiro madeirense que está entre os 40 melhores do mundo.

