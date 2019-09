Novo Centro Comunitário do Porto Santo inaugurado amanhã

É já amanhã, dia 10 de Setembro pelas 19 horas, que o novo Centro Comunitário do Porto Santo abre portas.

A nova estrutura, localizada numa antiga adega e no antigo quartel dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, vai servir de sede à Universidade Sénior do Porto Santo e de apoio ao funcionamento das IPSS’s, ONG’s, ATL´s de jovens, CAO e CRE do Porto Santo.

O Centro dispõe de uma sala de estimulação multissensorial, sala polivalente (formação, exposições, actividades de ATL´s, etc. ), gabinetes de apoio.

Trata-se de uma obra orçada em mais de 170 mil euros (178.598.78 euros).

Acrescente-se que a antiga adega foi recuperada mantendo toda a arquitectura exterior, conforme a traça original da autoria do Arquitecto Chorão Ramalho.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, no Porto Santo, onde marcará presença na cerimónia de abertura do Centro.

De referir que antes, pelas 18 horas, o líder do governo participará na cerimónia de entrega de certificados de cursos promovidos pela Direcção Regional da Administração do Porto Santo (DRAPS) a 35 jovens do programa juvenil Colombo (SRE) para além de ajudas a viticultores e bordadeiras, ambos sobre a responsabilidade do IVBAM.