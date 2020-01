Nomeações no SESARAM e IASAÚDE depois do Orçamento

O secretário regional da Saúde disse esta manhã que a sua opinião relativamente às nomeações para a Direcção clínica nos SESARAM e no IASAUDE é exactamente a mesma e já foi emitida pelo presidente do Governo Regional escusando-se a comentar se a decisão da presidente do SESARAM de colocar à votação os respectivos membros teria tido a cobertura da tutela. Uma coisa parece ser certa: o assunto que causou a primeira crise política ficará fechado após Orçamento Regional.

As declarações foram proferidas à margem da visita efectuada às obras do novo centro de saúde da Calheta, empreitada que ficará concluída aproximadamente dentro de dois meses, tendo a seu lado Rafaela Fernandes.

Pedro Ramos reiterou que “a estratégia da saúde é uma estratégia da responsabilidade do governo Regional”, de um Executivo onde dois partidos (PSD e CDS) sustentam uma maioria parlamentar pelo que tudo estará concertado e decidido logo após a discussão do Orçamento Regional na próxima semana no Parlamento.