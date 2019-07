Noite tropical no Funchal e Ponta do Sol

O tempo quente que tem predominado nas últimas horas e está previsto permanecer, pelo menos até amanhã, proporcionou temperaturas mínimas tropicais (23ºC no Funchal) durante a noite nas regiões costeiras da Madeira e em Porto Santo.

De acordo com os registos das estações meteorológicas automáticas do IPMA na Madeira, o Lido registou a noite mais quente, com o termómetro a não descer dos 23,0ºC, valor mínima sentido já ao início da manhã (07:10). Seguiram-se Ponta do Sol/Lugar de Baixo (22,9ºC), Funchal/Observatório (22,8ºC), Santa Cruz/Aeroporto (21,7ºC), São Vicente (21,0ºC), Caniçal e Porto Santo (20,6ºC) e Ponta do Pargo (20,0ºC), localidades onde a temperatura durante a noite não caiu da casa dos 20 graus.

A mínima mais baixa desde a meia-noite foi sentida no Pico do Areeiro (10,8ºC).

A previsão de chuva para esta sexta-feira também com mais vento nas terras altas e extremos da ilha da Madeira, já se confirmou em grande parte do território.

Até às 08:00 a previsão de chuva para esta sexta-feira já se tinha feito sentir em diversas localidades. Com mais expressão nas regiões montanhosas (Lombo da Terça, Bica da Cana, Pico do Areeiro, Chão do Areeiro, Santo da Serra), tendo também já molhado localidades como Monte, São Vicente, Santa Cruz e Porto Santo.